Зимний новичок чемпиона России, питерского «Зенита» бразилец Нино прибыл на сборы «сине-бело-голубых», что проходят сейчас в тёплой столице ОАЭ, городе Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что о контракте 26-летнего капитана «Флуминенсе» с «Зенитом» стало известно в первые дни 2024 года. Соглашение рассчитано до 2028 года. Transfermarkt оценивает новичка питерского клуба в 11 млн евро.

Ранее в карьере новичка «Зенита» было только два клуба – родная «Крисиума» и «Флуминенсе», за который он выступал с 2019 года.

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