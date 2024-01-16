«Бешикташ» подпишет полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука при одном условии.

Как утверждает Sabah, представители турецкого коллектива просят российского хавбека уменьшить свои требования по заработной плате. Сообщается, что Миранчук отказался продлевать контракт с «Локомотивом», который хотел понизить его оклад в два раза — с 2,4 млн евро до 1,2 млн евро. При этом источник отмечает, что в Турции 28-летний полузащитник хочет получать 3 млн евро за сезон, однако это слишком большая сумма для «Бешикташа».

В сезоне-2023/24 Миранчук появился на поле в 24 играх с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором пяти ассистов.

Напомним, что предстоящим летом у Миранчука истекает трудовое соглашение с «Локомотивом».