Московское «Динамо» в своих соцсетях сообщило официально об аренде Ивана Зазвонкина в последнюю команду Мелбет-Первой лиги – новороссийский «Черноморец».

Молодой футболист, как и сообщал ранее инсайдер Иван Карпов, будет выступать за новороссийскую команду до конца сезона-2023/24. Соглашение не предусматривает право выкупа.

В этом сезоне на счету Зазвонкина всего один матч за взрослую команду динамовцев. В этом матче он умудрился отличиться голом в ворота «Спартака» в Кубке России.

«Черноморец» занимает последнее, 18-е место в Мелбет-Первой лиге. Возглавляет команду Вадим Гаранин.