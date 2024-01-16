«Црвена Звезда» повесила ценник на Букари, которого хочет купить «Краснодар»

Исполнительный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич ответил на вопрос о возможном переходе нападающего команды Османа Букари в «Краснодар».

Ранее появилась информация, что кубанский коллектив предложил сербам восемь миллионов евро за игрока.

«Предложение «Краснодара» в размере восьми миллионов евро? Мы готовы отпустить Букари за сумму не менее десяти миллионов евро», — заявил функционер изданию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний Букари сыграл в 22 поединках с учетом всех турниров, в которых семь раз смог поразить ворота соперников. Помимо этого, в активе футболиста шесть результативных передач.

«Краснодар» нацелился на Букари, за которым следит «Спартак»