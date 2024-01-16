Португальский клуб «Фамаликан» отказался отпускать своего защитника и капитана Риччели в аренду. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Как сообщает наш источник несмотря на то, что ЦСКА не планирует тратить зимой деньги на защитника, переговоры с «Фамакалином» и агентом игрока идут активно. При этом, «Фамаликан» категорически отказывается отпускать игрока в аренду даже с обязательным правом выкупа. В команде высоко ценят футболиста и не готовы с ним расставаться, поэтому переговоры даже с прицелом на летнее межсезонье идут крайне сложно.

О том, что Риччели попал в сферу интересов московских «армейцев», стало известно в этот вторник.