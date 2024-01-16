Бушманов — о сборах «Спартака»: «Я думаю, что всё просчитано тренерским штабом»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием о том, что «Спартак» позже остальных команд выходит из зимнего отпуска.

«Я думаю, что все просчитано тренерским штабом. Если есть классические шесть недель, то этого более чем достаточно, чтобы полноценно подготовить команду к сезону», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Специалист отметил, что в прошлом году «Спартак» неудачно выступил весной, но тренерский штаб должен сделать выводы.

Напомним, первый сбор московского коллектива стартует 22 января в ОАЭ.

По итогам первой части сезона «красно-белые» набрали 30 очков в 18 турах и ушли в отпуск на пятой позиции в РПЛ.