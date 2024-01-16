Пименов назвал слабое место Ненахова

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов не так давно продлил свой контракт с московским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Бывший российский нападающий Руслан Пименов назвал слабое место игрока «железнодорожников».

«Контракт означает одно — «Локомотив» в него верит. Но у Максима были хорошие матчи вперемешку с неудачными. Ему нужно прибавить в стабильности», - рассуждает Пименов для «РБ Спорт».

Напомним, что выступает за «Локо» Ненахов уже третий год. Пополнил он клуб летом 2021 года. В этом сезоне он вышел на поле в 22 матчах во всех турнирах и оформил одну голевую передачу.