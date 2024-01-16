Игрок московского «Динамо» в шаге от перехода в «Черноморец»

Молодой полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин находится в шаге от перехода в новороссийский «Черноморец». Новостью делится инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По его информации, новороссийцы близки к тому, чтоб оформить бесплатную полугодичную аренду 19-летнего игрока. Права выкупа у южан на футболиста не будет.

«Новороссийск бумаги подписал, осталось подмахнуть их в Москве. На Черном море хотели подписать Ваню еще летом», - добавляет Карпов.

В этом сезоне молодой футболист сыграл за взрослую команду динамовцев всего в одном матче и забил один гол – «Спартаку» в Кубке России.