Бобёр уверен, что «Крылья» без проблем переживут потерю Салтыкова

Антон Бобёр, бывший игрок самарских «Крыльев Советов» отреагировал на грядущий летний переход Никиты Салтыкова в московский «Локомотив». О нём стало известно этой зимой.

«Крыльям» не привыкать, что от них уходят лидеры. Но обязательно найдутся другие, кто возьмёт статус ведущих игроков на себя. За это благодарю тренерский штаб, он всегда оставляет команду на плаву после потерь», - говорит Бобёр для Legalbet.

Напомним, что прошлой зимой стан «Крыльев» покинули Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Уже более года они защищают цвета столичного «Локо», притом Глушенков делает это довольно успешно, являясь одним из самых ярких игроков атаки РПЛ.