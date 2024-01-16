​Тикнизян интересен клубам Испании и Италии

Защитник Наир Тикнизян в обозримом будущем может покинуть «Локомотив» и оказаться в более статусном чемпионате. Слухи давненько связывают 24-летнего армянина со сменой клубной прописки.

Согласно информации Metaratings, клубы из Испании и Италии по-прежнему проявляют интерес к Тикнизяну. Впрочем, конкретных предложений по игроку «Локомотив» до сих пор не получал. Сам Наир готов завершить этот сезон в московской команде, если хороших вариантов в ближайшие недели не будет.

В сезоне 2023/2024 Наир Тикнизян провёл 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.