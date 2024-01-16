Вингером «Краснодара» интересуются в Англии

Агент вингера «Краснодара» Жоао Батчи Эдуардо Мариньо заявил об интересе к его клиенту с Туманного Альбиона.

«Интерес к нему от других клубов сохраняется, ранее несколько английских клубов обращались ко мне. Но сейчас он готовится к сборам с «Краснодаром», которые очень скоро начнутся», - говорит Маринью порталу «РБ Спорт».

Батчи в этом сезоне в стане лидера РПЛ провёл 22 матча, в которых один раз отличился голом и ещё четыре раза – голевой передачей. Контракт ангольского легионера с «быками» рассчитан до лета 2025 года, Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.