Рахимов рассказал, в каком чемпионате хотел бы поработать

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился информацией о том, в какой лиге он хотел бы попробовать свои силы.

— Я думаю, что все-таки немецкий, потому что я очень много узнаю оттуда. Я со многим связан в Германии, — сказал Рахимов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Рахимов признался, что хотел бы поработать за пределами российского чемпионата, если у него будет такая возможность.

После 18 туров казанский коллектив занимает седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 28 очков.

Напомним, возобновление чемпионата после зимней паузы запланировано на начало марта.

Рахимов хочет работать за границей