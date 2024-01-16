​Каррера допускает, что Семак будет тренировать в Серии А

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера допускает, что нынешний рулевой «Зенита» Сергей Семак в будущем поработает в чемпионате Италии. Каррера считает, что опыт работы в штабе Лучано Спаллетти поможет россиянину.

«Она [работа со Спаллетти] может стать для Семака дополнительным элементом, который поможет в будущем работать в Серии А», - цитирует Карреру Sport24.

В настоящий момент Сергей Семак готовит «Зенит» ко второй части сезона на зимнем сборе в Абу-Даби. После восемнадцати туров Премьер-лиги питерская команда располагается на второй строчке в турнирной таблице. От «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два зачётных балла.