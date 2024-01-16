​Барбоза призывает не спешить с оценкой работы Амарала в «Спартаке»

Паулу Барбоза, известный португальский футбольный агент, прокомментировал отсутствие зимних трансферов у «Спартака».

Барбоза указал на то, что зимой трансферный рынок ограничен, поэтому оценивать работу нового спортивного директора «Спартака» – Томаша Амарала – по итогам текущего окна будет неправильно.

«Я бы обратил большее внимание на работу Амарала летом и оценивал его после этого», - цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

Португальский агент не удивлён тем, что «Спартак» пока не покупал футболистов.

«Я не удивлён, что у «Спартака» до сих пор нет трансферов. Спортивному блоку нужно время, чтобы понять, насколько необходимо усиливать эти позиции зимой или же лучше дождаться лета», - сказал Барбоза.

Добавим, что «Спартак» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.