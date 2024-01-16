Рахимов хочет работать за границей

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о том, хотел бы он попробовать свои силы за границей.

— Если такая возможность будет, то да. Но на сегодня я считаю, что должен сделать все возможное, чтобы «Рубин» показывал хороший футбол и поставить игру этой команде, чтобы «Рубин» жил этим футболом на протяжении многих лет, — рассказал Рахимов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

58-летний специалист является главным тренером «Рубина» с апреля прошлого года. В настоящий момент его команда находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. После 18 туров в копилке казанцев 28 очков.