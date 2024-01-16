Агент исключил уход Маргасова из «Сочи» этой зимой

Андрей Талаев, агент опытного защитника «Сочи» Тимофея Маргасова исключил уход его клиента из стана южан этой зимой.

«Уходят из клуба пока те, кто мало играл. Тимофей к этой категории не относится», - сказал Талаев порталу «РБ Спорт».

31-летний правый защитник сыграл за «Сочи» в этом сезоне в 18 официальных матчах, забил один гол и оформил два голевых паса. За «Сочи» Тимофей выступает более трёх лет карьеры.

Ранее стало известно, что «Сочи» покинут Артём Мещанинов и Игорь Юрганов, уже покинули клуб Иван Игнатьев и Георгий Мелкадзе.

Возглавил команду в минувшем декабре испанский тренер Роберт Морено.