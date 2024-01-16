Рахимов: Поехал бы на стажировку к Клоппу

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился информацией о том, к кому бы хотел поехать на стажировку.

«Есть желание попасть на стажировку к Клоппу. Кстати, Клопп — тот тренер, который считает своим учителем Вольфганга Франка. Франк — это тренер, который меня тоже тренировал», — сказал Рахимов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Юрген Клопп является главным тренером «Ливерпуля». Немецкий специалист возглавляет команду с октября 2015 года. В текущем сезоне мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в активе 45 набранных очков в 20 сыгранных турах.