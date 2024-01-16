​Газизов высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

После первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Комментарий на этот счёт дал Шамиль Газизов – генеральный директор махачкалинского «Динамо».

«Я просто рад за «Краснодар», который уже составил серьёзную конкуренцию «Зениту». Чемпионат от этого только выиграл», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» ещё никогда не выигрывал чемпионат России. В восемнадцати турах команда Владимира Ивича набрала 38 очков. Второй «Зенит», становившийся чемпионом в пяти последних сезонах, отстаёт от «быков» на два зачётных балла.