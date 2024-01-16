​Газизов оценил свою известную фразу про брошенную перчатку «Зениту»

В начале своего пути в «Спартаке» Шамиль Газизов отметился фразой о готовности клуба бросить перчатку «Зениту». С тех пор цитату Газизова нередко вспоминают в российском футбольном обществе. Сам функционер оценил свои давние слова.

«А что не так с той фразой? Я покинул «Спартак», когда мы боролись с «Зенитом» за первое место. Так что всё соответствовало действительности. Я за свои слова отвечал», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что на должности генерального директора «Спартака» в 2020 году Шамиль Газизов отработал примерно пять месяцев. Сейчас функционер работает в махачкалинском «Динамо», которое лидирует во втором по рангу футбольном дивизионе страны после первой части сезона.