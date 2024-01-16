Газизов подчеркнул готовность договориться со «Спартаком»

Шамиль Газизов, который в 2020 году около пяти месяцев отработал на посту генерального директора «Спартака», ответил на вопрос, когда завершатся его судебные разбирательства с клубом и лично с его бывшим владельцем – с Леонидом Федуном.

«Я не раз говорил, что готов договариваться. Чем быстрее это всё закончится, тем лучше. Юридический спор – это всегда затратная и эмоциональная история. Никому ничего хорошего она не принесёт», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Газизов добавил, что нынешние руководители «Спартака» конструктивно настроены в этом вопросе. Функционер выразил надежду на скорое урегулирование спора.

Напомним, что в настоящий момент Шамиль Газизов работает в махачкалинском «Динамо». Команда выступает во втором по рангу футбольном дивизионе страны.