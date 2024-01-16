В «Ростове» подтвердили разрыв контракта с Акбашевым

В «Ростове» подтвердили, что полузащитник Роман Акбашев разорвал свой контракт с донским клубом. Напомним, что футболист перебрался на берега Дона совсем недавно – полгода назад в рамках летнего трансферного окна.

«Мы расторгли контракт обоюдно. Футболист хотел больше играть, мы пошли навстречу в этом вопросе», - говорит спортивный директор клуба Алексей Рыскин телеканалу «Матч ТВ».

Правда, возвращение Акбашева в «Факел» Рыскин не подтвердил. Об этом ранее неофициально сообщил инсайдер Иван Карпов. В «Факеле» Акбашев выступал три последних года карьеры до перехода в «Ростов» летом 2023 года.