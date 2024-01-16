​У Газизова спросили, хочет ли он позвонить Федуну

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос, хочет ли он позвонить экс-владельцу клуба Леониду Федуну.

«Можно я оставлю этот вопрос без комментариев?» - таким был ответ Газизова для «Спорт-Экспресса».

Стоит напомнить, что в 2020 году Шамиль Газизов отработал в «Спартаке» около пяти месяцев. Вскоре после ухода функционер начал разбираться с «красно-белыми» и лично с Федуном через суды.

В настоящий момент Газизов работает в «Динамо» из Махачкалы. Команда выступает в Мелбет-Первой лиге, где сейчас занимает первое место в турнирной таблице.