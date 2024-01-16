Карпов: «Акбашев разорвал контракт с «Ростовом» и вернулся в «Факел»

Инсайдер Иван Карпов по своим информационным каналам сообщает, что полузащитник Роман Акбашев разорвал контракт с «Ростовом» и вернулся в «Факел», из которого перебрался в стан дончан лишь полгода назад – летом 2023 года.

Контракт Акбашева со старым-новым клубом рассчитан на ближайшие полтора года.

Напомним, что Акбашев до летнего ухода в «Ростов» выступал за «Факел» три года. Летом 2020 года он перебрался в Воронеж из нижнекамского «Нефтехимика». Всего в этом сезоне он сыграл за дончан лишь в 12 матчах во всех турнирах и не отличился голевыми действиями.

Что любопытно, и «Ростов», и «Факел» набрали одинаковое количество очков за 18 туров сезона РПЛ – 21. Клубы делят десятое место.