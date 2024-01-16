Рахимов: «Неудобно говорить, но пару лет назад я дрался»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, когда в последний раз принимал участие в драке.

— Даже неудобно говорить, все-таки уже взрослый человек, но пару лет назад я дрался. Это был спор в одном месте, где не прекращалось неадекватное поведение человека. Конечно, хотелось от этого уйти, но не получилось, — заявил Рахимов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 58-летний Рахимов возглавляет казанский клуб с апреля 2023 года. В текущем сезоне чемпионата России «Рубин» находится на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 турах.

Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится в начале марта.