Василенко: «Находясь в Грузии, понял, что нет никаких проблем»

«Мне сказали, что всё в порядке, сложностей не будет. Находясь в Грузии, понял, что нет никаких проблем — все общаются и помогают друг другу», - делится Василенко в диалоге с «Матч ТВ».
Тренер добавил, что в городе Телави, который представляет его команда, он ещё не был. И вообще в Телави клуб приезжает только на игры, сама тренировочная база клуба располагается в Тбилиси в районе «Тбилисского моря» - так называется водоём к северу от грузинской столицы, довольно популярное у туристов и жителей города место для отдыха.
Ранее Василенко рассказал, почему решился возглавить «Телави».
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