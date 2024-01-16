Василенко: «Находясь в Грузии, понял, что нет никаких проблем»

Новый главный тренер грузинского «Телави» Олег Василенко поделился впечатлениями о стране, в которой ему придётся жить и работать в перспективе ближайший год – именно на столько рассчитан его контракт с командой.

«Мне сказали, что всё в порядке, сложностей не будет. Находясь в Грузии, понял, что нет никаких проблем — все общаются и помогают друг другу», - делится Василенко в диалоге с «Матч ТВ».

Тренер добавил, что в городе Телави, который представляет его команда, он ещё не был. И вообще в Телави клуб приезжает только на игры, сама тренировочная база клуба располагается в Тбилиси в районе «Тбилисского моря» - так называется водоём к северу от грузинской столицы, довольно популярное у туристов и жителей города место для отдыха.

Ранее Василенко рассказал, почему решился возглавить «Телави».