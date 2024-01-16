Рахимов: Стерлинг играет лучше меня

Бывший футболист «Спартака» Рашид Рахимов ответил, играл ли он лучше вингера «Челси» Рахима Стерлинга.

«Кто лучше играл в футбол — я или Стерлинг? Я думаю, что Стерлинг (смеется)», — сказал Рахимов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

58-летний Рахимов завершил карьеру игрока в 2002 году. За свою карьеру он успел поиграть в «Спартаке», «Локомотиве», «Вальядолиде» и нескольких австрийских клубах.

В нынешнем сезоне 29-летний Стерлинг принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и стал автором семи результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.