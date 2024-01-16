Воспитанник академии московского «Спартака» Александр Зуев снова будет играть в России. После полугодичной командировки в Сербию, где он защищал цвета столичного «ИМТ Белград», Александр подписал контракт с одним из лидеров Мелбет-Первой лиги – тульским «Арсеналом». О возвращении футболиста в Россию рапортует пресс-служба «оружейников».

Зуеву 27 лет. За время игры в Сербии он оформил одну голевую передачу в 13 матчах. Ранее в России защищал цвета не только «Спартака», но ещё и «Ростова», «Рубина», «Химок» и «Крыльев Советов».

«Арсенал» после 20 туров первенства идёт на пятом месте с 35 баллами, отставание от первого места всего два очка.