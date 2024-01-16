Василенко рассказал, почему решил тренировать грузинский клуб

Недавно стало известно, что российский тренер Олег Василенко встал у руля грузинского «Телави». Специалист рассказал подробнее о том, что склонило его к продолжению работы в этой красивой кавказской стране.

«Подкупило, что клуб частный, президент любит футбол. Команду надо выстраивать с самого начала, президент помогает. Мне это интересно», - говорит тренер в диалоге с «Матч ТВ».

Как добавил Василенко, сезон начнётся в марте, закончится в ноябре. Контракт специалиста с новой командой рассчитан на один год.

Минувшей осенью Василенко также работал на Кавказе, но в России – у руля «Алании».