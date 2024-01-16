Рахимов: Если бы «Рубин» не подписал новичков, я был бы чаще на «Коммент.Шоу»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о том, на каком бы месте находилась его команда, если бы не подписала летом новичков.

«Не могу сказать, на каком бы месте шел «Рубин», но, думаю, тогда я бы чаще у вас в передаче был», — сказал Рахимов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, подопечные Рахимова завершили первую часть сезона на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «Рубина» 28 зачетных баллов.

Стоит сказать, что у «Рубина» только одно поражение в последних восьми матчах национального чемпионата. Отметим, что в этих встречах казанцы пропустили всего один гол.