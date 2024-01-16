Российский тренер Олег Василенко продолжит карьеру в качестве наставника грузинского «Телави», который представляет на футбольной карте Грузии одноимённое поселение в Кахетии. О назначении сообщает клубная пресс-служба. О сроке контракта не сообщается.

Василенко 50 лет. Последнее место работы российского тренера – владикавказская «Алания», которую он покинул ближе к наступлению зимнего перерыва из-за неудовлетворительных результатов. «Барсы» при нём опустились лишь на шестое место турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги.

После отставки Василенко сватали в московское «Торпедо», однако «чёрно-белых» в итоге возглавит другой известный специалист – Олег Кононов.