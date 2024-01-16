Рахимов одним словом описал стиль «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос об игровом стиле своей команды.

— Как бы я описал стиль «Рубина» прямо сейчас? Сбалансированный, — заявил Рахимов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в первой части сезона «Рубин» провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги и набрал 28 зачетных баллов. На зимний перерыв команда Рахимова ушла на седьмой позиции в турнирной таблице. Стоит сказать, что казанцы вернулись в элитный дивизион минувшим летом.

Возобновление РПЛ после перерыва состоится в начале марта. В первом матче весеннего отрезка «Рубин» сыграет с «Краснодаром».