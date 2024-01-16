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​Севикян прошёл обследование для нового клуба

16 Января 2024 • 16:56 Комментировать

Атакующий полузащитник Эдгар Севикян вот-вот сменит клубную прописку, перебравшись из «Пари НН» в «Ференцварош». Сделка между клубами пока что окончательно не закрыта, но дело остаётся за малым.

Севикян уже прошёл медицинское обследование для «Ференцвароша». Никаких проблем в ходе процедур выявлено не было, о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».  

В сезоне 2023/2024 Эдгар Севикян провёл за «Пари НН» 24 матча. В них 22-летний футболист записал на свой счёт семь забитых голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Севикяна в 1,8 миллиона евро.

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Ференцварош Эдгар Севикян Пари НН трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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