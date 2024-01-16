​Севикян прошёл обследование для нового клуба

Атакующий полузащитник Эдгар Севикян вот-вот сменит клубную прописку, перебравшись из «Пари НН» в «Ференцварош». Сделка между клубами пока что окончательно не закрыта, но дело остаётся за малым.

Севикян уже прошёл медицинское обследование для «Ференцвароша». Никаких проблем в ходе процедур выявлено не было, о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Эдгар Севикян провёл за «Пари НН» 24 матча. В них 22-летний футболист записал на свой счёт семь забитых голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Севикяна в 1,8 миллиона евро.