Чистяков — о переходе в «Сочи»: Я хочу играть

Центральный защитник Дмитрий Чистяков высказался о своём переходе из «Зенита» в «Сочи».
Напомним, клуб с Юга арендовал 30-летнего футболиста у санкт-петербургского коллектива до конца нынешнего сезона.
«Не так много игрового времени было в последние месяцы, стали появляться травмы. В какой-то момент пришло предложение от «Сочи», и я согласился, потому что хочу играть», — заявил Чистяков «РБ Спорту».
Защитник признался, что не успел попрощаться с «Зенитом», ведь сначала команда была в отпуске, а затем отправилась на сборы.
В текущем сезоне Чистяков принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.
Бан пользователя