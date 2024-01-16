Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ожидаемый переход 22-летнего полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна из «Пари НН» в венгерский «Ференцварош».

- У нас во многих клубах работают руководители, которые вообще футбола не знают или знают его очень слабо, хотя сами думают, что знают его прекрасно. У них всё заточено не под развитие клубов, а под то, как зарабатывать деньги на футболистах. Да и то за Севикяна мало заплатят.

Чемпионат России сегодня намного сильнее чемпионата Венгрии. А Севикяна изображают футболистом, за которым разные клубы бегают. То «Краснодар» бегал, теперь «Ференцварош». Если «Пари НН» работает с группой агентов, которые в Европе имеют дела с армянской диаспорой, тогда всё понятно.

Севикян не является какой-то там суперзвездой. Да, неплохо выглядел пацан, но только неплохо. Правильно высказался Юран, что Севикян не стал в его команде ключевым игроком, что «Пари НН» справится и без него.

Сколько было шума и ажиотажа вокруг Захаряна? А сегодня что? Там попал в состав, там его заменили, одну голевую передачу за двадцать матчей сделал. Польза от него сегодня какая в «Реал Сосьедаде»? Практически никакой. Думаете, с Севикяном иначе будет?

Наш великий тренер Черчесов начал предлагать Севикяну свои услуги. Ну это же смешно! Цирк бесплатный. Он что, в Гренландию едет, где так трудно адаптироваться? – сказал Стипиди.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Эдгар Севикян принял участие в 18 матчах за «Пари НН» и забил 4 мяча.