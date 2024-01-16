Мостовой не видит проблем в том, что «Спартак» позже остальных выйдет из отпуска

Экс-игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что «красно-белые» позже других российских команд выходят из зимнего отпуска.

«Вообще нет проблемы в том, что «Спартак» начал сборы позже других команд. Каждый решает, как хочется и как надо», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт напомнил, что в прошлом году Квинси Промес не поехал с основной командой на сборы, однако через два матча уже был лучшим на поле, поэтому здесь нет никаких проблем.

Стоит сказать, что общий сбор футболистов «Спартака» состоится 19 января, а 22-го числа команда отправится в ОАЭ, где и будет проводить учебно-тренировочные занятия.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, имея в копилке 30 очков.