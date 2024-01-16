Ещенко отреагировал на поздний выход «Спартака» из отпуска

Экс-тренер столичного «Спартака» Андрей Ещенко поделился комментарием о том, что «красно-белые» позже остальных команд выходят из отпуска.

«Каждый тренер выбирает свой график, его и надо спрашивать. Правильно ли выходить из отпуска на неделю позже остальных — покажет результат», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Эксперт отметил, что в прошлом году «Спартак» тоже поздно вышел из отпуска, однако Гильермо Абаскаль продолжает быть главным тренером команды. Получается, что руководство довольно его работой, подытожил Ещенко.

Напомним, первый сбор «Спартака» должен стартовать 22 января.

В настоящий момент подопечные испанского тренера находятся на пятой позиции в чемпионате России, сумев в 18 матчах набрать 30 очков.