Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков ответил, может ли Моуринью приехать в Россию

16 Января 2024 • 14:35 Комментировать

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о том, может ли Жозе Моуринью стать новым наставником клуба РПЛ.

«Конечно, Моуринью не приедет к нам. Фантазировать не надо. Так можно договориться и сказать, что Месси приедет в Россию. Моуринью будет востребован в более сильных чемпионатах», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Рома» объявила об увольнении португальского специалиста с поста главного тренера команды.

Стоит сказать, что до прихода в «Рому» Моуринью работал в таких больших клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Барселона» и других командах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Вячеслав Колосков
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​В Англии сорвался второй матч за день ​Клуб Месси отказал «Барселоне» Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного» Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Гвардиола: «Де Брёйне разозлил и расстроил меня» Раскрыта будущая зарплата Кругового в ЦСКА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Рома» уволила Моуринью
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Января
14:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не видит проблем в том, что «Спартак» позже остальных выйдет из отпуска
14:42 · Россия. Премьер-лига
Ещенко отреагировал на поздний выход «Спартака» из отпуска
14:35 · Россия. Премьер-лига
Колосков ответил, может ли Моуринью приехать в Россию
14:27 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал главное лицо российского футбола
14:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА вряд ли подпишет защитника – известна причина
14:05 · Россия. Премьер-лига
Итальянский агент: Запрета на трансфер россиян в Серию А нет, но есть другая проблема эксклюзив
13:58 · Россия. Премьер-лига
Ди Вайо рассказал, сорвался ли переход Тюкавина в «Болонью» из-за запрета на трансфер российских игроков эксклюзив
13:51 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном назначении Моуринью в российский клуб
13:07 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА близок к покупке бразильского игрока
12:54 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил игру Миранчука в этом сезоне 1
12:43 · Россия. Премьер-лига
Орлов анонсировал громкий трансфер российского игрока в «Зенит» 1
12:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева высказался о желании полузащитника покинуть ЦСКА
12:33 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о признании Месси лучшим игроком года: «Я не вижу альтернативы»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, заслуженно ли Месси стал футболистом года
11:42 · Россия. Премьер-лига
Галактионов ответил на вопрос о контракте Дзюбы
Все новости
Рекомендуем