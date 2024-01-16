Колосков ответил, может ли Моуринью приехать в Россию

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о том, может ли Жозе Моуринью стать новым наставником клуба РПЛ.

«Конечно, Моуринью не приедет к нам. Фантазировать не надо. Так можно договориться и сказать, что Месси приедет в Россию. Моуринью будет востребован в более сильных чемпионатах», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Рома» объявила об увольнении португальского специалиста с поста главного тренера команды.

Стоит сказать, что до прихода в «Рому» Моуринью работал в таких больших клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Барселона» и других командах.