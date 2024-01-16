Каррера назвал главное лицо российского футбола

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, с кем у него ассоциируется российский футбол.

«У меня российский футбол ассоциируется с Львом Яшином. Он — лицо вашего футбола, это однозначно. Этот вратарь приходит первым на ум, когда речь заходит о российском футболе», — приводит слова Карреры портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Яшин является единственным в мире голкипером, который стал обладателем «Золотого мяча».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. За это время «красно-белые» стали чемпионами России и впервые в своей истории выиграли Суперкубок страны.