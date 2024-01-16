Полузащитник «Аустрии» Александар Джукич может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Сочи» и еще один неназванный клуб РПЛ проявляют интерес к полузащитнику венской «Аустрии» Александару Джукичу.

По нашей информации, сумма потенциального трансфера оценивается в пять миллионов рублей (52 тысячи евро).

В этом сезоне Джукич принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и сделал два ассиста. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 800 тысяч евро.

По итогам 18 сыгранных туров «Сочи» занимает последнее (16-е) в турнирной таблице чемпионата России. В копилке южной команды 11 зачетных баллов.