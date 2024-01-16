Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал скандальный жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева в адрес московского «Спартака».

- Руководитель «Зенита» показывает нелицеприятные жесты в сторону «Спартака» и обсуждает это с бразильцем Клаудиньо. При всём моём уважении к Александру Медведеву, я не могу понять этого. А не заигрался ли человек, что так вольготно ведёт себя? Тем более в нынешнее время. Это ни в какие рамки не лезет. До определённого момента мемы могут быть допустимы, хотя я советский человек и всё равно их не воспринимаю. Но такие жесты – это совсем уже перебор. Медведев не мальчик, ему не 15 лет. Он взрослый человек, был чиновником всю жизнь, сейчас он руководитель всего спорта в Питере. Ну надо же себя как-то по-другому вести, должна быть солидность у такого человека. То, что Медведев многое делает для петербургского футбола и хоккея, это хорошо. Но такие жесты его не красят, – сказал Стипиди.

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