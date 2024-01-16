ЦСКА вряд ли подпишет защитника – известна причина

В ЦСКА решили не подписывать нового футболиста в центр обороны. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб принял такое решение с учётом своих финансовых ограничений.

Отмечается, что ЦСКА действительно ведёт контакты по трансферу Риччели, однако эту работу клуб ведёт на случай ухода кого-то из защитников. А так «армейцы» не считают рациональным расходовать небольшой трансферный бюджет на центрального защитника.

Добавим, что после восемнадцати туров чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на десять очков.