Итальянский агент Франческо Модунго в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» объяснил, в чём заключается сложность трансфера российских игроков в клубы Серии А. Ранее агент Константина Тюкавина рассказал о том, что в Италии на правительственном уровне действует запрет на трансфер игроков из России.

«Нет, никакого запрета на приглашение игроков из России нет. Я слышал об интересе клубов Серии А к футболистам, играющим в РПЛ. Скорее, дело в особенностях финансовых операций, с этим могут быть трудности. Действительно, при прочих равных лучше выбрать игрока из другой лиги или свободного агента», – сказал Модунго.