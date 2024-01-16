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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянский агент: Запрета на трансфер россиян в Серию А нет, но есть другая проблема эксклюзив

16 Января 2024 • 14:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Итальянский агент Франческо Модунго в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» объяснил, в чём заключается сложность трансфера российских игроков в клубы Серии А. Ранее агент Константина Тюкавина рассказал о том, что в Италии на правительственном уровне действует запрет на трансфер игроков из России.

«Нет, никакого запрета на приглашение игроков из России нет. Я слышал об интересе клубов Серии А к футболистам, играющим в РПЛ. Скорее, дело в особенностях финансовых операций, с этим могут быть трудности. Действительно, при прочих равных лучше выбрать игрока из другой лиги или свободного агента», – сказал Модунго.

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