Спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо высказался о несостоявшемся трансфере нападающего Константина Тюкавина из московского «Динамо». Итальянец дал эксклюзивное интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Правда ли, что был запрет на подписание россиян от правительство Италии? Уверяю вас, ничего такого не было», – заявил Ди Вайо.

При этом комментировать интерес к Тюкавину спортивный директор «Болоньи» не стал. Ранее агент Константина заявил, что трансфер в «Болонью» не состоялся как раз из-за запрета правительства на трансфер российских игроков.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 21-летний Тюкавин отметился 8 голами и 5 ассистами.