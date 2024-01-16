Агент высказался о возможном назначении Моуринью в российский клуб

Российский агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном переезде Жозе Моуринью в РПЛ.

Напомним, ранее «Рома» объявила об отставке португальского специалиста.

«Я думаю, Моуринью, скорее, где-то в Саудовской Аравии «всплывет», чем в России. Зачем ему Россия? Тут ему никто зарплату не предложит такую, чтобы его устроила», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

60-летний Моуринью возглавлял «Рому» с 2021 по 2024 год. В нынешнем сезоне римляне провели 20 матчей в чемпионате Италии и занимают девятое место в турнирной таблице. В копилке команды 29 зачетных баллов, при этом отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего пять очков.