ЦСКА близок к покупке бразильского игрока

Защитник «Фамаликана» Риччели находится в сфере интересов топ-клуба Российской премьер-лиги. Как стало известно журналистам Record, в подписании игрока заинтересован московский ЦСКА. «Армейцы» сделали предложение по трансферу футболиста в размере пяти миллионов евро.

Как отмечает источник, сделка между сторонами близка к завершению.

Ричелли выступает на позиции центрального защитника. В нынешнем сезоне 25-летний бразильский футболист провел 13 поединков за «Фамаликан», записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. До переезда в Португалию он выступал за «Ресенде» и «Мирассоль».