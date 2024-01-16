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Сёмин оценил игру Миранчука в этом сезоне

16 Января 2024 • 12:54 Комментировать (1)

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с журналистами поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

«Миранчук использует хорошо все игровое время, которое ему дают. Другое дело, непонятно, почему он не всегда в стартовом составе. На мой взгляд, сейчас у него складывается все хорошо», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне российский полузащитник провел 16 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач. Трудовое соглашение Алексея с бергамасками рассчитано до середины следующего года.

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16 Января 2024 в 13:09
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