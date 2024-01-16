Сёмин оценил игру Миранчука в этом сезоне

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с журналистами поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

«Миранчук использует хорошо все игровое время, которое ему дают. Другое дело, непонятно, почему он не всегда в стартовом составе. На мой взгляд, сейчас у него складывается все хорошо», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне российский полузащитник провел 16 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач. Трудовое соглашение Алексея с бергамасками рассчитано до середины следующего года.