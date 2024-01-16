Орлов анонсировал громкий трансфер российского игрока в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, что в ближайшем будущем петербургский «Зенит» усилит состав еще одним российским футболистом.

«Я не буду называть фамилию, ни в коем случае. Но считаю, что ещё один российский сильный игрок перейдёт в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев», - рассказал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что этой зимой в петербургский клуб перешел полузащитник Ильзат Ахметов, ранее выступавший за «Краснодар».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.