Агент Кучаева высказался о желании полузащитника покинуть ЦСКА

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в другую команду этой зимой.

«Костя на сборах. Он сейчас прикладывает все силы, чтобы пробиться в стартовый состав и решить те задачи, которые поставлены перед клубом», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 15 поединках «армейского» клуба во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего трудового договора между Кучаевым и ЦСКА истекает летом этого года.