Канчельскис - о признании Месси лучшим игроком года: «Я не вижу альтернативы»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. О победе 36-летнего аргентинца высказался экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

«А разве есть какая-то альтернатива? Есть кто-то лучше в данный момент? Я не вижу. Мбаппе - может быть, где-то могу с этим согласиться. Но все равно Месси на данный момент лучший», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Месси выиграл награду The Best в третий раз в карьере.

С лета 2023 года нападающий играет за американский «Интер Майами». В минувшем сезоне аргентинец провел 14 поединков за клуб из Флориды, отметившись 11 голами и пятью ассистами.