Сёмин ответил, заслуженно ли Месси стал футболистом года

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу аргентинского форварда Лионеля в номинации The Best от Международной федерации футбола (ФИФА).

«Все закономерно и справедливо. Видимо, чемпионат мира в Катаре учитывался в эти сроки. Я бы тоже отдал свой голос за Месси», - приводятся слова российского специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Месси набрал одинаковое количество очков с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, однако опередил скандинава благодаря большему количеству голосов капитанов сборных. Лионель выиграл награду The Best в третий раз.