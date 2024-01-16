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Сёмин ответил, заслуженно ли Месси стал футболистом года

16 Января 2024 • 12:03 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу аргентинского форварда Лионеля в номинации The Best от Международной федерации футбола (ФИФА).

«Все закономерно и справедливо. Видимо, чемпионат мира в Катаре учитывался в эти сроки. Я бы тоже отдал свой голос за Месси», - приводятся слова российского специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Месси набрал одинаковое количество очков с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, однако опередил скандинава благодаря большему количеству голосов капитанов сборных. Лионель выиграл награду The Best в третий раз.

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